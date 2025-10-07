Происшествия

12-летний подросток пропал в Красногородске

12-летний Ярослав Эрлин пропал в Красногородске. С 9 октября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза. Одет был в темно-серую толстовку, красную футболку, черные спортивные штаны, черные кеды с белой подошвой.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.