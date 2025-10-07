Происшествия

В России впервые оштрафовали за неубранную мочу собаки во дворе

В Москве произошел курьезный случай, который привлек внимание общественности и стал первым в своем роде в России. Хозяйка собаки по имени Зефир была оштрафована на 1500 рублей за неубранную мочу своего питомца на клумбе в дворе, пишет Telegram-канал Mash.

Фото здесь и далее: Mash

По информации издания, женщина всегда добросовестно убирала за своей собакой, однако столкнулась с агрессивной соседкой. По словам москвички, та неоднократно кричала на собак, разбрасывала отраву по двору и даже обратилась в ветеринарную службу с жалобой, утверждая, что женщина не убирает за своим питомцем и не зарегистрировала его в квартире, что является обязательным с марта этого года.

Инспекторы, изучив записи с камеры видеонаблюдения, заметили, как Зефир поднимает лапу у куста, в то время как хозяйка убирает фекалии в пакет. Однако она не протирала траву после того, как собака помочилась. На основании этого факта ей был выписан штраф в размере 1500 рублей.

В комитете ветеринаров отметили, что собаководы должны всегда иметь при себе бутылку воды и смывать мочу своих питомцев сразу же. Тем не менее, по действующему законодательству штрафы накладываются только за неубранные фекалии. Москвичка решила оспорить штраф в суде.