Происшествия

В Невельском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме

Следственными органами СК России по Псковской области проводится проверка по факту обнаружения в акватории озера Невель Псковской области тела 69-летнего местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

2 октября мужчина отправился на рыбалку и пропал. В результате проводимых поисковых мероприятий в ближайшем водоеме удалось обнаружить тело погибшего с признаками утопления.



В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявили.



В настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Следственное управление напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности.