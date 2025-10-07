Происшествия

Тело мужчины найдено водолазами в озере в Невельском районе

Тело мужчины 1956 года рождения было обнаружено и поднято на поверхность в ходе поисково-спасательной операции в озере в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

В настоящее время на месте работают специалисты областной службы спасения, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.

Обстоятельства гибели мужчины не имеют криминального характера. Личность проверяется, подробности уточняются.