Происшествия

Псковский суд оставил под арестом гражданку Украины по обвинению в содействии терроризму

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении девушки с двойным гражданством, которую подозревают в содействии террористической деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, обвиняемая оставлена под стражей.

Ранее Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу гражданке Российской Федерации и Украины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

В апелляционной жалобе адвокат просила отменить постановление суда первой инстанции и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.