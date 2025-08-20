Происшествия

Обвиняемую в содействии терроризму 25-летнюю девушку в Пскове оставили под стражей

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда об избрании меры пресечения 25-летней девушке с гражданствами РФ и Украины в виде заключения под стражу за содействие террористической деятельности, оставив его без изменения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

11 августа Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданке Украины и РФ, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ, по 9 октября включительно.

Постановление было обжаловано защитником. В апелляционной жалобе адвокат просила заменить меру пресечения обвиняемой на домашний арест.

Псковский областной суд изучил материалы дела, доводы и жалобы, пришел к выводу, что оснований для отмены постановленного судебного решения и изменения избранной в отношении девушки меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест не имеется.