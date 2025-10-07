Происшествия

Дедовичский суд за месяц назначил четыре штрафа за оскорбления

Мировой судья Дедовичского района рассмотрел в прошедшем месяце несколько административных материалов по части первой статьи 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области.

Гражданка А. путем направления сообщений через денежные переводы одного из банков несколько раз высказала в адрес К. слова оскорбительного характера в неприличной форме. Гражданка П., находясь в подъезде своего дома, произнесла в адрес И. слова оскорбительного характера в грубой бранной лексике. Гражданин О., находясь около гаража, цинично, вопреки нравственным нормам и правилам поведения в обществе, высказался неприлично в адрес Ж. Гражданка М. путем направления сообщений в социальной сети «ВКонтакте» высказала в адрес Я. грубые выражения.

Правонарушителей признали виновными, каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.