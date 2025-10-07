Псковcкая обл.
Происшествия

Жителя Беларуси арестовали за серию краж виски в Дно

17.10.2025 16:54

Дновский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 29-летнего жителя Республики Беларусь, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В начале октября текущего года мужчина совместно с подельником совершил ряд хищений алкогольной продукции в магазинах одной из торговых сетей города Дно, отдавая предпочтение виски различных марок.

Решение о заключении обвиняемого под стражу суд принял, исходя из того, что гражданин иностранного государства не имеет регистрации и постоянного источника дохода, а также крепких социальных связей на территории России, может скрыться от органов следствия и суда за границей, чем воспрепятствует производству по уголовному делу.

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
