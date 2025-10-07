Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту незаконной вырубки 900 деревьев в Печорском округе

Уголовное дело завели по факту незаконной вырубки леса в Печорском округе. Дело возбуждено следственным отделом МО МВД России «Печорский» по материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Печорский» (часть 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ.

Фото: архив ПЛН

Установлено, что в лесном массиве Печорского округа незаконно вырублены около девятисот деревьев: сосны, берёзы, осины и ели. Общий объем нелегально добытой древесины составил более тысячи кубометров, чем лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.