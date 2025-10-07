Происшествия

Организация заплатит штраф за отсутствие горячей воды в Острове-3

По постановлению Островского межрайонного прокурора за нарушение требований жилищного законодательства организация заплатит штраф, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Островская межрайонная прокуратура провела проверку c участием специалистов министерства регионального контроля и надзора Псковской области, управления Роспотребнадзора по Псковской области по факту отсутствия отопления и горячей воды в многоквартирных домах в квартале Остров-3 города Острова.

Установлено, что ООО «Теплый Остров» обеспечивает население квартала Остров-3 коммунальными услугами по отоплению и горячему водоснабжению посредством муниципальной котельной, построенной в рамках действующего заключенного концессионного соглашения.

Вопреки требованиям жилищного законодательства ООО «Теплый Остров» не обеспечена нормированная температура воздуха не менее 18 °C, а также температура горячей воды не ниже 57 °C в многоквартирных домах, расположенных в квартале Остров-3.

В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора организации внесено представление о незамедлительном устранении выявленных нарушений требований федерального законодательства.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами) в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, на основании имеющихся материалов проверки межрайонной прокуратурой инициирована доследственная проверка по признакам составов преступлений, предусмотренных статьи 215.1 УК РФ (прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения) и статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Соответствующие материалы проверки направлены в следственный орган.