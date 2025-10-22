Происшествия

Общая раскрываемость преступлений в Псковской области доросла почти до 54%

По итогам января-сентября 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 5 546 преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Это на 23,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая раскрываемость увеличилась и составила 53,8% (Россия: 52,4%; СЗФО: 48,9%). Возросло число раскрытых тяжких и особо тяжких противоправных посягательств.

Фото: УМВД России по Псковской области

Преступность против личности характеризуется снижением числа зарегистрированных убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Раскрываемость разбоев составила 100%.

Число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось. Повысилась личная и имущественная безопасность граждан во время пребывания на улицах, рассказали в полиции.