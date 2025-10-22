Сбитую машиной бенгальскую кошку разыскивают в Пскове

С 4 сентября 2025 года в Пскове продолжаются поиски бенгальской кошки по имени Дуся. Она была сбита машиной в районе Любятово и, после того как её подвезли к ветеринарной клинике, сумела сбежать, сообщили в группе «ЧП Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «ЧП Псков» / «ВКонтакте»
Как отмечает автор поста, с момента происшествия не было никаких известий.
«На объявления есть реакция, часто звонят о бенгальском некастрированном котике на самовыгуле. У нас кастрированная девочка. Дуся ласковая, неагрессивная, домашняя», — говорится в посте.
Располагающих любой информацией людей просят обратиться по номеру телефона 89319043337.