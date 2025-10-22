Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
Новогодний корпоратив
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Вакансии Россети
Город Рождества
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 27.10.2025 19:200 Суд отказал поставщику щуки и молоди в реку Великая в компенсации и расторг контракт 27.10.2025 18:300 Жительницу Саратова осудили на шесть лет за рекламу наркотиков в Пскове 27.10.2025 16:300 Псковские полицейские помогли эвакуировать пенсионерку и собаку при пожаре на улице Советской 27.10.2025 12:070 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов 27.10.2025 11:570 900 евро и 1000 долларов отдали мошенникам жители Псковской области
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 20.10.2025 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Суд отказал поставщику щуки и молоди в реку Великая в компенсации и расторг контракт

27.10.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Суд расторг контракт, заключенный между муниципальным казенным учреждением Пскова «Стройтехнадзор» и ИП Щербаковым на оказание услуг по искусственному воспроизведению водно-биологических ресурсов в реке Великой и озере Зверино, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде Псковской области.

Целью заключения контракта являлась компенсация ущерба, нанесенного в результате проведения работ на объекте: «Реконструкция ул. Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера «Псковский», в виде выпуска водного биологического ресурса (наименование) - личинки щуки и молоди водного биологического ресурса – щуки в акваторию реки Великая, озера Зверино.

После заключения контракта от Северо-Западного ТУ Росрыболовства поступила информация о том, что компенсация ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, не требуется. Учитывая данные обстоятельства, учреждение направило в адрес ответчика уведомление о возникновении существенного изменения обстоятельств, с предложением расторгнуть контракт по соглашению сторон. Предприниматель не возражал против расторжения контракта, вместе с тем, настаивал на компенсации произведенных затрат, в связи с чем подал встречный иск о взыскании почти 700 тысяч рублей

Суд при рассмотрении дела установил, что предпринимателем предъявлены затраты, не предусмотренные контрактом, а также понесенные после получения уведомления об отсутствии необходимости в исполнении контракта, что нельзя признать экономически оправданными и обоснованными. В свою очередь, контракт подлежит расторжению ввиду возникновения существенных изменений, которые исключают саму возможность выполнения предусмотренных мероприятий, юридически значимая цель контракта становится недостижима.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 22 человека
27.10.2025, 19:400 15 самовольно размещенных рекламных конструкций выявили в Пскове 27.10.2025, 19:200 Суд отказал поставщику щуки и молоди в реку Великая в компенсации и расторг контракт 27.10.2025, 19:000 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? ВИДЕО 27.10.2025, 19:000 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн. ВИДЕО
27.10.2025, 18:300 Жительницу Саратова осудили на шесть лет за рекламу наркотиков в Пскове 27.10.2025, 18:151 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов. ВИДЕО 27.10.2025, 18:110 Большинство респондентов ПЛН «переобувает» автомобиль при устойчивой низкой температуре 27.10.2025, 18:021 Александр Козловский: Мы постараемся смягчить негатив от повышения НДС
27.10.2025, 17:570 CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа 27.10.2025, 17:551 «Ночь искусств» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 3 ноября 27.10.2025, 17:520 Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных 27.10.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября
27.10.2025, 17:460 Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей 27.10.2025, 17:420 Псковские «Хищники» стали победителями футбольного турнира «Прорыв» в Адлере 27.10.2025, 17:380 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025, 17:310 Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию
27.10.2025, 17:260 Псковичка представила регион на Всероссийском форуме исторического наследия 27.10.2025, 17:150 Водитель ВАЗ попал в ДТП из-за выбежавшего животного в Невеле 27.10.2025, 17:090 В Псковской области возросла стоимость медицинских товаров 27.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 27 октября
27.10.2025, 17:000 Умер бывший врач Псковской детской городской поликлиники Николай Светенко 27.10.2025, 16:580 В Великих Луках представили переизданные книги Владимира Орлова по истории города 27.10.2025, 16:570 Псковичи могут создать безопасное пространство для детей в онлайн-кинотеатре 27.10.2025, 16:500 Знамя Победы отправилось в Псковскую область в рамках всероссийской акции
27.10.2025, 16:430 Первенство области по волейболу среди девушек до 14 лет выиграла команда великолучанок 27.10.2025, 16:350 Смартфоны и телевизоры подешевели в Псковской области в сентябре 27.10.2025, 16:320 Псков полностью украсят к Новому году к первой декаде декабря 27.10.2025, 16:300 Псковские полицейские помогли эвакуировать пенсионерку и собаку при пожаре на улице Советской
27.10.2025, 16:250 Члены кулинарного клуба псковского отделения «Деловой России» готовили хачапури на мастер-классе 27.10.2025, 16:210 Воспитанники интернатов Псковской области начали тренировки по фиджитал-футболу 27.10.2025, 16:100 Картинная галерея псковского музея будет работать в санитарный день 27.10.2025, 16:080 Александр Козловский: У фонда «Земляки» работы более чем достаточно
27.10.2025, 16:060 «Ростелеком» первым начал установку роутеров нового поколения в Псковской области 27.10.2025, 16:030 Причины подорожания моторного топлива перечислили псковичам 27.10.2025, 15:520 В Пскове впервые на большом экране показали последний фильм Александра Столярова 27.10.2025, 15:490 Великолукский медколледж вошел в тройку лидеров чемпионата педагогических отрядов РФ
27.10.2025, 15:470 Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9% 27.10.2025, 15:310 На границе с Беларусью в Псковской области пресекли незаконный ввоз колбасы 27.10.2025, 15:241 Угловой светодиодный экран планируют установить на здании псковского ГКЦ 27.10.2025, 15:160 25 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 
27.10.2025, 15:040 Как романтично провести время со второй половинкой, подсказали псковичам 27.10.2025, 14:580 Александр Козловский: У жителей Пскова и Республики Беларусь особые отношения 27.10.2025, 14:500 16-летняя псковичка услышала все четыре «да» от жюри телешоу «Фактор.BY» 27.10.2025, 14:460 Сергей Вострецов: Реформа расчета больничных и декретных выплат – долгожданный шаг
27.10.2025, 14:400 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: SMM-специалист Ксения Журавкова 27.10.2025, 14:380 Псковичам напомнили об изменении реквизита «Наименование банка получателя» для уплаты налогов 27.10.2025, 14:300 Лосиная пробка: сохатые встретились водителям на трассе Р-23 в Псковском районе 27.10.2025, 14:240 В Пскове до конца года установят новый пешеходный светофор на одной из крупных улиц
27.10.2025, 14:220 Псковская область поднялась на 68 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми 27.10.2025, 14:140 До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 28 октября 27.10.2025, 14:130 Александр Козловский: Сейчас рано говорить о кандидатах на предстоящие выборы  27.10.2025, 14:030 Музей истории Печор приглашает посетить выставку фотопортретов народа сето
27.10.2025, 13:590 Гиды знают всё о Кремле, а мы знаем, где подают лучший завтрак в Пскове 27.10.2025, 13:480 Почти 330 заявок подали псковичи на премию «Россия — страна возможностей» 27.10.2025, 13:340 Участники конференции врачей-онкологов стали гостями псковского музея 27.10.2025, 13:330 Минфин России меняет правила семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года
27.10.2025, 13:240 Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос 27.10.2025, 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО 27.10.2025, 13:150 Псковичи смогут написать «Большой этнографический диктант» онлайн и очно 27.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов?
27.10.2025, 12:580 «Единая Россия» решила не проводить съезд в 2025 году 27.10.2025, 12:540 Студенты Псковского политехнического колледжа посетили завод «Титан-Полимер» 27.10.2025, 12:530 Нетрезвых водителей на мопеде и ВАЗе остановили на псковских дорогах 27.10.2025, 12:390 Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году
27.10.2025, 12:360 Обновился график вывоза ТКО на улице Досягаева в псковской деревне Борисовичи 27.10.2025, 12:350 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов 27.10.2025, 12:220 «Зенча»: Сделано для России 27.10.2025, 12:140 Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис»
27.10.2025, 12:101 Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП 27.10.2025, 12:070 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов 27.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 27.10.2025, 12:010 Председатель, вице-спикер и депутат Собрания примут псковичей на этой неделе
27.10.2025, 11:570 900 евро и 1000 долларов отдали мошенникам жители Псковской области 27.10.2025, 11:540 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? 27.10.2025, 11:390 Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове 27.10.2025, 11:350 Фотофакт: Псков украшают к Новому году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru