Происшествия

Суд отказал поставщику щуки и молоди в реку Великая в компенсации и расторг контракт

Суд расторг контракт, заключенный между муниципальным казенным учреждением Пскова «Стройтехнадзор» и ИП Щербаковым на оказание услуг по искусственному воспроизведению водно-биологических ресурсов в реке Великой и озере Зверино, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде Псковской области.

Целью заключения контракта являлась компенсация ущерба, нанесенного в результате проведения работ на объекте: «Реконструкция ул. Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера «Псковский», в виде выпуска водного биологического ресурса (наименование) - личинки щуки и молоди водного биологического ресурса – щуки в акваторию реки Великая, озера Зверино.

После заключения контракта от Северо-Западного ТУ Росрыболовства поступила информация о том, что компенсация ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, не требуется. Учитывая данные обстоятельства, учреждение направило в адрес ответчика уведомление о возникновении существенного изменения обстоятельств, с предложением расторгнуть контракт по соглашению сторон. Предприниматель не возражал против расторжения контракта, вместе с тем, настаивал на компенсации произведенных затрат, в связи с чем подал встречный иск о взыскании почти 700 тысяч рублей

Суд при рассмотрении дела установил, что предпринимателем предъявлены затраты, не предусмотренные контрактом, а также понесенные после получения уведомления об отсутствии необходимости в исполнении контракта, что нельзя признать экономически оправданными и обоснованными. В свою очередь, контракт подлежит расторжению ввиду возникновения существенных изменений, которые исключают саму возможность выполнения предусмотренных мероприятий, юридически значимая цель контракта становится недостижима.