Происшествия

Суд принял к производству иск ООО «Теплый Остров» к «Медиа 60» о защите деловой репутации

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск ООО «Теплый Остров» к АНО ИД «Медиа 60» о защите деловой репутации. Дело №А52-5101/2025. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Скриншот из группы «Редакция газеты "Островские вести"»

10 октября в 13:00 в социальной сети «ВКонтакте» в группе редакции газеты «Островские вести» размещены сведения относительно общества. «Теплый Остров» просит признать недействительными, порочащими деловую репутацию указанные в публикации сведения, поскольку общество не является ресурсоснабжающей, теплоснабжающей организацией. Кроме того, на момент выдачи прокуратурой предписаний у общества отсутствовала обязанность по поставке тепловой энергии в адрес многоквартирных домов, расположенных в квартале Остров-3 города Острова.

Общество полагает, что оспариваемые сведения формируют негативное мнение о нем, являются по своему смыслу утверждениями о недобросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 20 ноября.