Происшествия

Псковичка на год лишилась прав

В Псковском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 21-летней уроженки города Пскова, совершившей преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Часть 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил молодой жительнице города Пскова наказание в виде обязательных работ и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Транспортное средство, использованное при совершении преступления, конфисковали в доход государства.