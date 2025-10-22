Происшествия

Иностранца осудили за контрабанду лома нержавеющей стали в Себежском округе

Иностранного гражданина осудили за контрабанду лома нержавеющей стали в Себежском округе (часть 1 статьи 226.1 УК РФ), сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Суд установил, что в августе 2024 года мужчина с целью получения материальной выгоды приобрел в Санкт-Петербурге 21 тонну лома нержавеющей стали и подложные документы о его происхождении. Он намеревался перевезти лом из России в Литву.

Незаконные действия пресекли сотрудники Псковской таможни.

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Лом нержавеющей стали конфискован в доход государства.