Происшествия

Псковские пенсионерки потеряли более 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

В Псковской области зафиксированы два случая мошенничества в отношении двух пожилых женщин. Неизвестные злоумышленники обманным путем завладели сбережениями пенсионерок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пожилой жительнице Псковского муниципального округа позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником крупного акционерного общества. Он сообщил, что собеседнице, якобы, будут выплачены некие дивиденды. А к пенсионерке из Себежа по телефону обратился мнимый банковский работник, который под предлогом предотвращения финансовых потерь порекомендовал горожанке перевести сбережения на «безопасный счет», что та и сделала.

В итоге, эти женщины лишились в общей сложности более 200 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию и в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела.

С подобного рода фактами в регионе приходится сталкиваться достаточно часто. Полиция в связи с этим напоминает жителям области, что во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: