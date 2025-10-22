Происшествия

Стали известны подробности пожара с 12-ю погибшими собаками на улице Шоссейной в Пскове

Семь взрослых собак и пять щенков погибли при пожаре на улице Шоссейной в Пскове 4 ноября. Пострадавший мужчина получил 70% ожогов и находится в тяжелом состоянии, сообщила дочь пострадавшего пенсионера на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: Анастасия Воробьева / «ВКонтакте»

Как сообщалось ранее, причиной, предположительно, могло стать воспламенение газовоздушной среды в результате разгерметизации бытового газового баллона от источника зажигания.

Смотрите также При пожаре на улице Шоссейной в Пскове погибли 12 собак и пострадал мужчина

По словам девушки, дом родителей сгорел целиком. Мать не пострадала, так как находилась на работе.

«Мама разводила собак. Семь собак и пять щенков сгорели, остальных 11 удалось спасти соседям, дай им Бог здоровья», - уточнила псковичка и добавила, что на текущий момент собаки на передержке, им необходимы лекарства.





«Нужна ваша помочь, кто чем может. Нам надо построить бытовку, чтобы быстрее забрать их. И, конечно же, надо строить новый дом. Одежду, конечно, купим, но все же… Я никогда не думала, что окажемся в такой ситуации. И будем у кого-то что-то просить. Дай Бог никому не оказаться в такой ситуации. Спасибо каждому», - обратилась девушка в своем посте к неравнодушным людям.

Денежную помощь можно отправить по реквизитам на счет матери псковички через Ozon: 2204 2402 6588 1187, по номеру телефона 89532309748 (Ozon) - Лариса Писарева, а также по номеру телефона: 89520986667 (Сбер, Т-Банк, Альфа-банк) - Анастасия Воробьева.