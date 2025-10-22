Стали известны подробности пожара с 12-ю погибшими собаками на улице Шоссейной в Пскове

Семь взрослых собак и пять щенков погибли при пожаре на улице Шоссейной в Пскове 4 ноября. Пострадавший мужчина получил 70% ожогов и находится в тяжелом состоянии, сообщила дочь пострадавшего пенсионера на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото и видео: Анастасия Воробьева / «ВКонтакте»
Как сообщалось ранее, причиной, предположительно, могло стать воспламенение газовоздушной среды в результате разгерметизации бытового газового баллона от источника зажигания.
По словам девушки, дом родителей сгорел целиком. Мать не пострадала, так как находилась на работе.
«Мама разводила собак. Семь собак и пять щенков сгорели, остальных 11 удалось спасти соседям, дай им Бог здоровья», - уточнила псковичка и добавила, что на текущий момент собаки на передержке, им необходимы лекарства.
Денежную помощь можно отправить по реквизитам на счет матери псковички через Ozon: 2204 2402 6588 1187, по номеру телефона 89532309748 (Ozon) - Лариса Писарева, а также по номеру телефона: 89520986667 (Сбер, Т-Банк, Альфа-банк) - Анастасия Воробьева.