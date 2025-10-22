Пять тонн санкционного сыра уничтожат в Псковской области

Сотрудники таможни остановили грузовой автомобиль с контрабандным товаром в Невельском районе вблизи государственной границы РФ с Республикой Беларусь, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление
Водитель и пассажир, граждане сопредельного государства, не имели при себе товаросопроводительных документов на перемещаемый товар.
При осмотре грузового отделения фургона таможенники обнаружили упаковки с двумя видами сыра, общим весом 5089 кг.
Возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию).
Cанкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения.
Проводятся проверочные мероприятия.