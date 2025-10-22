Псковcкая обл.
Происшествия

Пскович украл женскую сумочку на набережной и потратил все наличные в ПАБе

07.11.2025 10:38|ПсковКомментариев: 0

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Пскова, совершившего кражу женской сумочки на Золотой набережной, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В сентябре вечером девушка с молодым человеком гуляли по Золотой набережной в Пскове. Спустя некоторое время молодые люди присели на скамейку, чтобы отдохнуть. Спустя 10 минут вновь продолжили свой путь. Они не сразу заметили, что забыли на скамейке небольшую сумочку девушки (стоимостью 42 000 рублей), в которой находилась губная помада (стоимостью 4 500 рублей), кошелек (стоимостью 37 000 рублей), банковские карты и 12 000 рублей. 

Спустя 15 минут девушка заметила отсутствие сумочки, и они вернулись к скамейке, но там ее не было.

Чуть ранее мимо скамейки проходил мужчина, который также прогуливался по Золотой набережной. Он увидел лежащую на скамейке сумочку и решил забрать ее себе. Придя домой, мужчина посмотрел содержимое сумочки, взял из нее денежные средства, а сумочку оставил дома, чтобы в дальнейшем выкинуть. Деньги мужчина потратил в этот же вечер в ближайшем ПАБе.

Спустя пару дней мужчина вспомнил, что в сумочке были банковские карты, на которых, возможно, находятся деньги. Он взял банковскую карту и направился в магазин, где купил сигареты, несколько бутылок водки и колбасу, расплатившись банковской картой. Тогда мужчина решил, что будет расплачиваться данной картой в магазинах до тех пор, пока на ней не кончатся деньги.

С банковской карты мужчине удалось потратить 2 100 рублей, потом денежные средства на карте закончились, и оплата не проходила.

Спустя несколько дней к мужчине домой пришли сотрудники полиции, которым он сознался в совершенной краже, добровольно выдал сумочку, помаду и кошелек.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, а части 3 статьи 158 УК РФ – до шести лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Читать всё
Лента новостей
