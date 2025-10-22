Происшествия

Великолучанина будут судить за покушение на тройное убийство 24 года назад

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении 24 года назад покушения на убийство трех лиц, сопряженного с разбоем, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере).

По версии следствия, 27 апреля 2001 года мужчина и его сообщник, вооруженные пистолетом и обрезом двуствольного охотничьего ружья, напали на работников одного из государственных предприятий города Великие Луки, перевозивших денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам организации. Они несколько раз выстрелили из пистолета и обреза в кабину автомобиля, где находились водитель, охранник и кассир организации, причинив всем троим огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие не смогли довести до конца свой умысел на убийство сотрудников предприятия и хищение перевозимых денежных средств, так как находившийся в автомобиле охранник начал производить ответные выстрелы из своего табельного оружия и водитель автомобиля смог скрыться от нападавших. Сообщник обвиняемого спустя непродолжительное время после нападения скончался от полученного в результате перестрелки ранения.

Также установлено, что в 2024 году обвиняемый незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства взрывчатое вещество тротил, самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также наркотическое средство в значительном размере.

Работа по установлению виновных лиц продолжалась на протяжении длительного времени. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в 2025 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следственного комитета России Александром Клаусом.

В результате совместной работы региональных следственных органов, уголовного розыска УМВД России по Псковской области и отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу УКСС в федеральных округах ГУК (КЦ) СК России по проверке различных версий произошедшего удалось установить совершившее преступление лицо.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.