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Подозреваемый в покушении на убийство трех человек 23 года назад найден в Псковской области

В Псковской области установлен подозреваемый в совершенном 23 года назад покушении на убийство трех лиц, сопряженном с разбоем, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.



Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктов «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), по факту нападения в апреле 2001 года на сотрудников государственной организации, перевозивших

заработную плату работников.

Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась.

В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в феврале 2025 года уголовное дело заслушал и поставил на контроль заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус, он дал указания о выполнении по делу определенных следственно-оперативных мероприятий.

Уголовное дело также изучили сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, они оказали методическую и практическую помощь в расследовании. В результате совместной работы следственных органов и уголовного розыска УМВД России по Псковской области по проверке различных версий произошедшего удалось установить одного из мужчин, принимавших участие в вооруженном нападении.

По версии следствия, 27 апреля 2001 года мужчина и его сообщники, вооруженные пистолетом и обрезом двуствольного охотничьего ружья, напали на работников одного из государственных предприятий города Великие Луки, перевозивших денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам организации. Произведя несколько выстрелов из пистолета и обреза в кабину автомобиля, где находились водитель, охранник и кассир организации, они причинили всем троим огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие не смогли довести до конца свой умысел на убийство сотрудников предприятия и хищение перевозимых денежных средств, так как находившийся в автомобиле охранник начал производить ответные выстрелы из своего табельного оружия, и водитель автомобиля смог скрыться от нападавших.

В настоящее время фигурант задержан в процессуальном порядке, в ходе проведенного у него в жилище при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Псковской области обыска обнаружены наркотические средства, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также взрывчатые вещества. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктов «а», «ж», «з», части 2 статьи 105, части 1 статьи 222.1, части 1 статьи 222 УК РФ, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.