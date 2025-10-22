Отложено рассмотрение дела о штрафе за подаренный псковскому чиновнику автомобиль за 5,8 млн рублей

Рассмотрение дела об административном штрафе за подаренный автомобиль стоимостью 5,8 млн рублей псковскому чиновнику перенесли. Как сообщается на сайте мировых судов Санкт-Петербурга, рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «СтройДорМост Проект», которое должно было состояться 6 ноября, отложено по иным причинам.
Тот самый автомобиль...
Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря.
Как сообщалось ранее, постановлением мирового судьи судебного участка №31 Пскова от 31 марта 2025 года ООО «СДМ Проект» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица - автомобиль EXEED стоимостью 5,8 млн рублей. Юрлицу назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей.
24 сентября 2025 года судья Псковского городского суда Георгий Артамонов отменил постановление мирового судьи в отношении ООО «СДМ Проект» из-за нарушения порядка судопроизводства. Начальник УГХ Пскова Александр Грацкий получил в фактическое владение и пользование автомобиль в дилерском центре в Санкт-Петербурге, поэтому дело об административном правонарушении относится к подсудности мирового судьи судебного участка №125 Московского района Санкт-Петербурга. Дело направлено на рассмотрение по подведомственности мировому судье.
Одновременно в суде находится уголовное дело в отношении директора проектной организации по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ей грозит до 15 лет лишения свободы без учета отягчающих обстоятельств.