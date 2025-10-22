Происшествия

Вандалы вновь уничтожили символ псковского мини-сквера «Белочкин хуторок»

Вандалы повторно разгромили символ мини-сквера «Белочкин хуторок» в микрорайоне Овсище города Пскова, сообщили в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / «ВКонтакте»

«Вандалы снова разбили нашу белочку... Инициативная группа просто в шоке. Второй раз и так цинично. В прошлом году кто-то уже выплеснул на фигурку белочки свою бесконтрольную силу, разбил. Неравнодушный житель района за свои средства купил новую фигурку. Ее установили на прежнее место. И вот снова у кого-то зачесались руки», - говорится в посте.

Жители микрорайона задаются вопросами, чем помешала маленькая милая белочка в новом благоустроенном уголке?

«Вот такие, казалось бы, незначительные поступки больно ранят тех, кто вкладывает в наш район свой самый ценный ресурс - время. Люди в свое свободное время пишут проекты, обходят соседей, собирают подписи, рисуют эскизы благоустройства, возят документы в администрацию, общаются с подрядчиками и контролирующими органами. Это все время, которое активисты дарят нашему округу просто так! Чтобы всем вокруг было приятно, красиво и уютно. Вот как после этого смотреть в глаза активистам, кто за этот "Белочкин хуторок" боролся?» - отметили автора поста.

Жители в комментариях предлагают установить в сквере камеры видеонаблюдения.

Напомним, в прошлый раз фигуру белки меняли в начале лета.