Общество

Символ мини-сквера «Белочкин хуторок» в Пскове восстановлен

Символ мини-сквера «Белочкин хуторок», который был повреждён вандалами, восстановлен, сообщается в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Изображения: Telegram-канал «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова»

Напомним, неизвестный разбил фигурку белки в только что благоустроенном уголке Овсище. После этого появился доброжелатель, который заказал за свой счет такую же фигурку в интернете.

«Человек не пожалел ни денег, ни своего времени на это, передал белочку в приемную депутата. И вот наконец-то хозяйку хуторка разместили на свое законное место. От всей души благодарим доброжелателя, пожелавшего остаться инкогнито. Спасибо за ваш отклик и доброе дело во имя всеобщей радости», - добавили в сообществе.