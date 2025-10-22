Происшествия

СК проведет проверку по факту осквернение таблички в Стругах Красных

В Стругах Красных организована проверка по информации об осквернении таблички, установленной в память о жертвах нацизма, сообщил в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

По поручению и. о. руководителя регионального управления СК России Дмитрия Егорова Псковским межрайонным следственным комитетом на основании сведений, опубликованных в средствах массовой информации, начата процессуальная проверка обстоятельств сожжения таблички, установленной в память о жертвах нацизма на месте первого массового расстрела, произведенного в поселке Струги Красные в 1941 году.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, совершившие указанные действия.

По итогам проверки и выяснения всех фактов будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Напомним, на текущий момент волонтеры ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области приступили к восстановлению памятной таблички.