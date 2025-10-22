Происшествия

Суд назначил условный срок псковичу за кражу 66 шоколадок и тушенки

Мировой суд города Пскова рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который украл из магазина самообслуживания 66 шоколадок, 9 банок кофе и 9 банок тушенки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В феврале текущего года мужчина, возвращаясь домой из гостей, решил зайти в магазин с намерением похитить товар. Сначала он спрятал кофе под одежду, затем добавил туда шоколадки. Когда под одеждой больше не осталось места, он вышел из магазина, чтобы спрятать похищенное неподалеку, а затем вернулся за тушенкой.



После того как он снова спрятал товар под куртку, мужчина подошел к кассе, купил сигареты и вышел из магазина. В итоге он украл товары на общую сумму 9900 рублей и продал их незнакомым людям.

Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.