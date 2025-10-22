Происшествия

Трёх пакистанцев осудили в Себеже за попытку незаконно пересечь границу РФ

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении трёх граждан Исламской Республики Пакистан, которые совершили покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, а один из них и без действительных документов на право выезда из Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2025 года подсудимые прибыли на такси из Санкт-Петербурга в населённый пункт Байдаково Себежского округа, далее в пешем порядке продолжили движение в направлении российско-белорусской границы, с целью её незаконного пересечения в обход установленных пунктов пропуска и дальнейшего убытия в Республику Беларусь. При этом иностранные граждане не имели действительных российских виз, а один из них не имел паспорта гражданина Исламской Республики Пакистан.

Подсудимые не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Приговором Себежского районного суда иностранцы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 322 УК РФ, и осуждены каждый к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 302 УПК РФ иностранные граждане освобождены от наказания в связи с фактическим отбытием наказания в период нахождения под стражей.