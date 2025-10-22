Происшествия

Псковичка оштрафована за кражу iPhone 15 Pro из ночного клуба

43-летняя жительница Пскова приговорена к штрафу в 25 000 рублей за кражу телефона iPhone 15 Pro из ночного клуба, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Преступление произошло в ночь с 22 на 23 февраля текущего года.

Женщина увидела телефон в туалете клуба и забрала его себе. Позже она попросила дочь продать заблокированный телефон, умолчав о краже. Дочь продала устройство за 20 000 рублей своему знакомому, который перепродал его на запчасти.

Сотрудники полиции нашли и вернули телефон законному владельцу.

Псковичка признала вину и раскаялась в содеянном.