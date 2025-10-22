Происшествия

Ранее судимый пскович подозревается в убийстве человека в Ленинградской области

Полицейские задержали жителя Псковской области по подозрению в убийстве в деревне Нурма Ленинградской области. Сообщение о ножевом ранении мужчины в деревне поступило вчера, 19 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что бригада скорой помощи госпитализировала 51-летнего жителя Псковской области с множественными ранениями шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

Следственные органы ГСУ СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 105, частью 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в деревне Нурма, по подозрению в этом преступлении, задержали 27-летнего жителя города Остров Псковской области. Выяснилось, что подозреваемый был ранее неоднократно судим. Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ.