Происшествия

Партию заражённых голландских хризантем уничтожили в Псковской области

Опасный возбудитель болезни растений обнаружили в партии голландских хризантем на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

230 цветов, выращенных в Нидерландах, ввозились автомобильным транспортом из Литвы в адрес получателя из Санкт-Петербурга.

Результаты лабораторных исследований, проведенных специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в цветах карантинного объекта — возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.) В соответствии с законодательством РФ и на основании решения собственника хризантемы были уничтожены.

Белая ржавчина — карантинное заболевание хризантем, вызываемое микромицетом Puccinia horiana Henn. Распространено заболевание в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Океании. Пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают и растения выглядят, как обожженные.