Происшествия

Причиной смертельного пожара в Усвятах стало неосторожное обращение с огнем

Возгорание жилого дома произошло на улице Свободы в Усвятах 20 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 20:04. В жилом доме сгорела кровля по всей площади, дом выгорел изнутри. Сгорела пристроенная веранда. При ликвидации пожара обнаружены погибшими мужчина 1961 года рождения и женщина 1972 года рождения.

Смотрите также Два человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Усвяты

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем погибшего. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.