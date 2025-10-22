Происшествия

Жилой дом горел в псковской деревне Ершово

Возгорание жилого дома произошло на улице Разговоровская в деревне Ершово Псковского муниципального округа 20 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12:58. В жилом доме огонь повредил стену и крышу. В хозяйственной постройке повреждена стена и кровля. Причина, предположительно, в аварийном режиме работы электрооборудования внутри жилого дома. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

На месте работали 13 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.