Приставы взыскали ущерб за работу МВД на митинге с карты Льва Шлосберга*

Судебные приставы взыскали с заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* и предпринимателей Аркадия Маркова и Алексея Дорожкина более 36 тысяч рублей, присуждённых судом в качестве компенсации расходов полиции на обеспечение порядка во время несогласованного шествия 23 января 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Псковской области.
Когда решение суда вступило в силу, материалы поступили в отделение судебных приставов города Пскова №2. Должников своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства.
Солидарный характер взыскания позволил приставам оперативно погасить долг — сумма могла быть взыскана с любого из участников дела до полного покрытия ущерба. Так как участники добровольно не спешили погашать задолженность, приставы направили запросы в банки и обнаружили достаточные средства на расчётных счетах. В результате долг был взыскан напрямую с банковской карты Льва Шлосберга*. Средства взыскивались в пользу органов МВД, которые заявили о дополнительных расходах, возникших в день акции: 63 сотрудника полиции вышли на службу в выходной.
Отмечается, что работа псковских приставов стала завершающим этапом длительного процесса, который многие в регионе рассматривают не только как юридическое, но и как политическое явление.
В ведомстве подчеркнули факт того, что исполнители продемонстрировали, что судебные решения исполняются вне зависимости от статуса, известности или политической позиции фигурантов: право на протест и свободу выражения мнений всё чаще сталкивается с финансовой ответственностью, а политическое действие может завершиться прямым материальным обязательством.
Напомним, в Пскове 23 января 2021 года состоялся несанкционированный митинг и шествие по центру города в поддержку политика Алексея Навального**.
* Минюстом РФ признан иноагентом
**внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов