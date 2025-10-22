Происшествия

Приставы взыскали ущерб за работу МВД на митинге с карты Льва Шлосберга*

Судебные приставы взыскали с заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* и предпринимателей Аркадия Маркова и Алексея Дорожкина более 36 тысяч рублей, присуждённых судом в качестве компенсации расходов полиции на обеспечение порядка во время несогласованного шествия 23 января 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Псковской области.

Когда решение суда вступило в силу, материалы поступили в отделение судебных приставов города Пскова №2. Должников своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства.

«Мужчины не торопились выплачивать задолженность, в связи с чем судебный пристав постановил взыскать с каждого исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. Но штрафные санкции не ускорили процесс выплаты. Тогда сотрудники ведомства обратили взыскание на денежные средства на расчетных счетах неплательщиков, а также вынесли запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим им имуществом», - сообщили в УФССП.

Солидарный характер взыскания позволил приставам оперативно погасить долг — сумма могла быть взыскана с любого из участников дела до полного покрытия ущерба. Так как участники добровольно не спешили погашать задолженность, приставы направили запросы в банки и обнаружили достаточные средства на расчётных счетах. В результате долг был взыскан напрямую с банковской карты Льва Шлосберга*. Средства взыскивались в пользу органов МВД, которые заявили о дополнительных расходах, возникших в день акции: 63 сотрудника полиции вышли на службу в выходной.

«Особый общественный интерес вызвал тот факт, что среди фигурантов — Лев Шлосберг*, экс-депутат Псковского областного Собрания, общественный деятель и журналист, включённый Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Суд посчитал его действия частью "совместной организации" мероприятия: именно он, находясь у Вечного огня, призвал собравшихся двигаться к Гайд-парку, что повлияло на маршрут и продолжение шествия», - уточнили приставы.

Отмечается, что работа псковских приставов стала завершающим этапом длительного процесса, который многие в регионе рассматривают не только как юридическое, но и как политическое явление.

В ведомстве подчеркнули факт того, что исполнители продемонстрировали, что судебные решения исполняются вне зависимости от статуса, известности или политической позиции фигурантов: право на протест и свободу выражения мнений всё чаще сталкивается с финансовой ответственностью, а политическое действие может завершиться прямым материальным обязательством.

«Для Пскова это дело стало символом того, как гражданская активность превращается в долг, а роль судебных приставов — в ключевой механизм, который доводит резонансные решения до практического результата» - подытожили в УФССП.

Напомним, в Пскове 23 января 2021 года состоялся несанкционированный митинг и шествие по центру города в поддержку политика Алексея Навального**.

* Минюстом РФ признан иноагентом

**внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов