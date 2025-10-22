Происшествия

64-летний мужчина пропал в печорской деревне Замошье

64-летний Иван Полимахин пропал в деревне Замошье Печорского муниципального округа. С 19 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. Предположительно, одет был в черную куртку, серый свитер, черные штаны и черные сапоги-пенки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.