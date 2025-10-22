Происшествия

В Псковской области мошенники стали представляться курьерами

В Псковской области участились случаи мошенничеств, связанных с передачей денежных средств через курьеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Преступники используют доверие граждан, представляясь сотрудниками банков или служб доставки, чтобы убедить жертву передать деньги или передать им личные данные. Часто такие схемы связаны с ложными сообщениями о выигрышах, долгах или срочной необходимости перевода денег.

Чтобы избежать мошенничества, важно помнить: никогда не передавайте деньги незнакомым курьерам даже с подтвержденными основаниями и официальными уведомлениями. Не сообщайте личные и банковские данные по телефону или в ходе передачи. В случае сомнений лучше обратиться в банк или службу поддержки. Внимательность и осторожность помогут защитить ваши финансы и избежать потерь.

Курьеры, выполняющие заказы по передаче денег, могут сталкиваться с мошенническими схемами, не зная об этом. Злоумышленники могут просить жертву спрятать деньги в предметы — например, в подушки, коробки или другие вещи — чтобы скрыть их от проверки. Иногда, а в последнее время все чаще, мошенники используют такие уловки, чтобы заставить вас передать деньги или забрать их без вашего ведома.

Чтобы избежать обмана, перед выполнением заказа уточняйте всю информацию у клиента и проверяйте детали заказа. В случае сомнений сообщайте о данной ситуации в полицию или службу поддержки. Ваша бдительность поможет обезопасить вас и ваших клиентов и не позволит стать участником мошеннических схем.