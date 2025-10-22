Происшествия

Вынесен приговор за поножовщину из-за ревности в псковском спортивном клубе

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Инцидент произошел в феврале этого года в здании фитнес-центра на Рижском проспекте. Мужчина, двигаемый ревностью, несколько раз ударил женщину ножом. В результате потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

В ходе судебного разбирательства действия подсудимого квалифицированы стороной обвинения по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ, как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Заслушав стороны, исследовав доказательства, суд признал вину мужчины в совершении данного преступления доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.