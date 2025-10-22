Происшествия

Житель Пыталово проведет за решеткой почти два месяца за избиение сестры

Жителя Пыталово, мужчину 1985 года рождения, заключили под стражу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, находясь в комнате квартиры, в которой проживал совместно со своей сестрой 1980 года рождения, в результате внезапно возникшего неприязненного отношения несколько раз ударил ее по голове, в результате чего женщина получила множественные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании прокурор поддержал заявленное ходатайство, подозреваемый своей вины в совершении инкриминируемого ему деянии не отрицал, однако просил назначить иную, более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защитник поддержал позицию своего подзащитного.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток.