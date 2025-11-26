Происшествия

Пскович выплатит штраф 30000 тысяч рублей за дискредитирующие комментарии в Интернете

Дновский районный суд Псковской области признал виновным 55-летнего местного жителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина периодически размещал в сети Интернет комментарии, содержащие дискредитирующие высказывания, и выражал свое мнение о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины, искажая действительный смысл и цели проводимой специальной операции. Из контекстов оставленных им комментариев следует, что они направлены на подрыв доверия к Вооруженным Силам РФ, на формирование негативного отношения к специальной военной операции.

Суд признал мужчину виновным в совершении вышеуказанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей.