Происшествия

Жителю Порхова назначили 15 лет лишения свободы за изнасилование внучки

Порховский районный суд Псковской области осудил местного жителя за совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ночь с 30 на 31 декабря 2024 года подсудимый, находясь в гостях у своей дочери, совершил иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении своей внучки, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

В ходе судебного разбирательства судом были допрошены свидетели, исследованы письменные материалы дела, а также заключения ряда судебных экспертиз, которые подтвердили вину подсудимого в совершении данного преступления. Мужчина вину не признал, пояснил, что его оговаривают.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев