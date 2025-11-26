В Великих Луках мать, уклонявшаяся от уплаты алиментов, получила обязательные работы

В Великих Луках судебные приставы составили восемь протоколов по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Среди должников — 30-летняя великолучанка, на которую возбудили два исполнительных производства в ноябре текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.





Согласно решениям Великолукского городского суда, женщина обязана перечислять треть своего дохода на содержание сына и дочери. Несмотря на вступившие в силу решения и неоднократные требования приставов, женщина, длительное время не имеющая работы, месяцами не перечисляла средства на ребёнка. На приём к судебному приставу она не являлась.

Должницу доставили в подразделение службы и составили в отношении нее протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей» и два по статье 17.14 КоАП РФ. Сразу же после этого ее сопроводили в суд, который назначил наказание в виде 24 часов обязательных работ.



Закон напомнил великолучанке о том, что родительская ответственность не откладывается «на потом» и не отменяется отсутствием работы.

Пока её дети растут без копейки помощи, мать расплачивается временем — тем, которого у детей всегда не хватает.