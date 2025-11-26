Происшествия

Рецидивистка из Пыталово получила срок за кражу из магазина

Прокуратура Пыталовского района поддержала обвинение против местной жительницы 1988 года рождения, ранее судимой за другие преступления, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталово.

6 октября женщина совершила кражу из сетевого магазина в Пыталово. Она похитила товарно-материальные ценности, включая алкоголь, на общую сумму 2542 рубля 42 копейки.

Нарушительница воспользовалась отсутствием внимания со стороны персонала магазина.

Суд признал её виновной по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и приговорил к восьми месяцам лишения свободы. С учетом предыдущего приговора, суд окончательно назначил ей два года и пять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.