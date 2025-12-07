Происшествия

Псковские инспекторы ППС вынесли из огня женщину, которая не могла сама передвигаться

Псковские инспекторы патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Антон Иванов и младший лейтенант полиции Никита Смирнов вынесли из огня женщину, которая не могла сама передвигаться, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Видео: Ирина Волк / Telegram

Во время ночного дежурства полицейские получили сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома. Наряд незамедлительно выехал на вызов. Когда инспекторы прибыли на место происшествия, жильцы дома сообщили, что в горящей квартире находится их соседка-инвалид.

Без промедления Антон Иванов вошёл в помещение, откуда вырывались клубы дыма. Там, в кресле, он обнаружил пострадавшую в бессознательном состоянии. Полицейский вынес её на лестничную клетку, где вместе с напарником передал спасателям регионального МЧС России.

После спасения женщины работа полицейских продолжилась. Из опасной зоны были эвакуированы другие жильцы дома.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям Антона Иванова и Никиты Смирнова удалось избежать трагических последствий.