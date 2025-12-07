Происшествия

Мусорный контейнер горел на проспекте Гагарина в Великих Луках

Возгорание пластикового контейнера произошло на мусоросборочной площадке на проспекте Гагарина в Великих Луках 6 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:37. Причина – предположительно, неосторожное обращение с огнем. Привлекались четыре специалиста МЧС России и одна единица техники.

Ранее, в 15:45 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Юбилейная в Себеже. Повреждена стена. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Спасена хозяйственная постройка. На месте работали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.