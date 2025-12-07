Происшествия

22-летняя жительница Палкино снова села за руль в состоянии опьянения и без прав

В Палкино судят женщину за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре посёлка.

Прокурор Палкинского округа утвердил обвинительное постановление в отношении 22-летней жительницы поселка Палкино. Её обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения, несмотря на то, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В ходе расследования выяснили, что 21 июля текущего года женщина была наказана за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако, не сделав должных выводов, она снова села за руль 11 октября, находясь в состоянии опьянения. Она управляла автомобилем марки «Фольксваген Пассат», двигаясь от деревни Крюково до поселка Палкино, где её задержали сотрудники ОГИБДД.

Кроме того, установили, что женщина никогда не имела водительского удостоверения и прав на управление транспортными средствами. Полицейские изъяли автомобиль и поместили его на специализированную стоянку. При вынесении приговора суд может конфисковать машину в доход государства.

Согласно части 1 статьи 264.1 УК РФ, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до трех лет.