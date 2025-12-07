Происшествия

Жилой дом горел в Идрице

Возгорание жилого дома произошло на улице Володарского в городском поселении Идрица Себежского муниципального округа 8 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:49. Дом и кровля выгорели по всей площади. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении. Спасена хозяйственная постройка. На месте работали девять специалистов противопожарной службы области, один специалист ведомственной пожарной охраны и четыре единицы техники.

Позднее, в 5:05 на улице Пушкина в Невеле, в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, на лестничной площадке между 4-м и 5-м этажами произошло горение мусора. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России и две единицы техники.