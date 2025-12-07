Происшествия

В Палкино 42-летний рецидивист предстанет перед судом за хранение наркотиков

В Палкино начнется судебное разбирательство в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Палкинского округа.

Прокурор Палкинского округа утвердил обвинительный акт по части 1 статьи 228 УК РФ, которая касается незаконного хранения частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.

В ходе предварительного расследования установили, что мужчина, ранее многократно судимый по различным статьям УК РФ, приобрел наркотическое средство на основе частей растения конопли. Полицейские обнаружили у него более 40 граммов этого вещества, что квалифицируется как значительный размер.

Согласно санкции части 1 статьи 228 УК РФ, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Судебное разбирательство по данному делу состоится в ближайшее время.