Происшествия

Дновец ответил в суде за убийство гостя

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

Следствием и судом установлено, что 29 июня 2024 года в вечернее время мужчина со своим знакомым находился в своем дачном доме в Дновском районе, когда между ними произошла ссора на почве совместного распития алкогольных напитков. В ходе возникшего конфликта хозяин дома взял кухонный нож и несколько раз ударил гостя в область грудной клетки и конечностей. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.