Пожарные ликвидировали возгорание садового дома в пушкиногорской деревне

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области справились с одним техногенным пожаром, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС Псковской области.

11 декабря в 19:13 поступило сообщение о возгорании садового дома и надворной постройки в деревне Шилово Пушкиногорского муниципального округа.

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Возгорание площадью 66 квадратных метров ликвидировали шесть специалистов МЧС России с помощью двух единиц техники.

