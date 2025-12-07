Происшествия

200 хризантем уничтожат в Псковской области из-за белой ржавчины

Инспектор территориального управления Россельхознадзора выявил партию хризантем с признаками заболевания на складе временного хранения в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Цветы, выращенные в Нидерландах, ввозились из Литвы в Ростов-на-Дону.



Специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторные исследования и подтвердили наличие карантинного объекта — возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).





Согласно законодательству РФ и на основании решения собственника, инспектор принял решение об уничтожении 200 хризантем.

